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Fas'ta Türk dizileri revaçta

Fas'ta eylül ayının ikinci haftasında devlet televizyonlarında en çok izlenen programlar sıralamasında Türk dizileri ilk sıraya yerleşti.

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Fas televizyonlarında izlenme oranlarını ölçen Marocmetrie kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Beni Affet" dizisi birinci, "Kara Sevda" ikinci ve "Kuzey Güney" beşinci oldu. Listede üçüncü ve dördüncü sıraları ise ülkede yayımlanan tartışma ve eğlence programları aldı.

Söz konusu Türk dizileri, devlet televizyonu olan Kanal 2'de yayımlanıyor.

Fas'ta 2011'den bu yana yayımlanan "Beni Affet" dizisi, kanaldaki diğer programlar arasında yüzde 75 izlenme oranıyla ilk sırada bulunuyor.

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