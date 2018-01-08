Fatih Akın, Paramparça ile Altın Küre ödülü kazandı

75. Altın Küre Ödülleri (Golden Globe) sahiplerini buldu. Almanya'dan Fatih Akın'ın Aus dem Nichts (In The Fade / Paramparça) isimli filmi, Yabancı Dilde En İyi Film ödülü aldı. Fatih Akın ödülü, filmde rol alan Diane Kruger ile birlikte kabul etti.

Dünya prömiyeri 26 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde yapılan Paramparça, başrol oyuncusu Diane Kruger'e festivalin en iyi kadın oyuncusu ödülünü kazandırmıştı.

PARAMPARÇA'NIN KONUSU

Film, Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresi ekseninde son yıllara damgasını vuran skandaldan izler taşıyor.

Kocasıyla çocuğunu Hamburg’daki bir terörist saldırıda kaybeden Katja, hakkını aramak için mahkemeye başvurur. Fakat mahkeme zanlılardan yana tavır koyar. Karar karşısında öfkeye kapılan Katja, kendi adaletini sağlamak adına yollara düşer. Fatih Akın'ın yazıp yönettiği filmin başrollerinde Diane Kruger, Numan Acar ve Ulrich Tukur yer alıyor