Fazıl Say, Beethoven´ın eserlerini seslendirecek

29. Yıl ENKA Kültür Sanat Müzik Buluşmaları, 10 Ekim Salı günü ENKA İbrahim Betil Oditoryumu´nda düzenlenecek açılış konserinde usta piyanist Fazıl Say´ı ağırlayacak. Say, Beethoven repertuvarından özel bir seçkiyi yorumlayacak. 29. Yıl ENKA Kültür Sanat Müzik Buluşmaları kapsamında ayrıca,17 Ekim Salı günü Türkiye´nin genç yeteneklerinden piyanist Emir İlgen, 24 Ekim Salı günü Mirkelam, 31 Ekim Salı günü şef Ertuğ Korkmaz yönetiminde ve piyanist Gülsin Onay´ın ortak performansı ile Orkestra Akademik Başkent, 7 Kasım Salı günü Ceyda Pirali önderliğindeki PIATANGO ve Jülide Özçelik, 19 Kasım Pazar günü Barış İçin Müzik Orkestrası / Neşeli Pazarlar, 21 Kasım Salı günü Borusan Quartet ile piyano virtüözü Gökhan Aybulus, 28 Kasım Salı günü Burçin Büke- Seran Bilgi, 30 Kasım Perşembe günü Erol Evgin ve 25 Aralık Pazartesi günü çok sesli müzik kültürünün öncü topluluklarından Boğaziçi Caz Korosu müzikseverlerle buluşacak.