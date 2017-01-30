Fethi Sekin için anıt heykel
İzmir’deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in heykelinin yapılması için yarışma düzenlenecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehit Fetih Sekin’in hatırasını yaşatmak amacıyla heykelinin yapılması için “Ulusal Anıt Heykel Yarışması” düzenliyor. Fethi Sekin’in şehit olduğu alana dikilecek heykelin yapımı için danışma kurulu ve jüri üyeleri de belirlendi. Jürinin, yarışma koşullarını belirlemek amacıyla ilk toplantısını 27 Ocak’ta yapacağı öğrenildi.
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