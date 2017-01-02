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FETÖ, yeni bir Kur’an yazmak istedi

Gazeteci Kemal Özer, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in, yeni bir Kur’an yazmayı ve yeni bir din ortaya çıkarmayı amaçladığını söyledi.

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Esenler Belediyesi’nce düzenlenen “15 Temmuz’dan Bugüne” isimli programa konuk olan Özer, ‘Eğer 15 Temmuz’u yaşamamış olsaydık, on yıl içerisinde ayakta bir tane adam bırakmazlardı. Biz de bugün Türkiye’den söz edemezdik” dedi. 15 Temmuz’un tohumunun 1950’lerde atıldığını söyleyen Özer, “FETÖ’nün ilk kadrolaşmaya başladığı yer, Diyanet İşleri Başkanlığı’ydı. 15 Temmuz tohumunun ilk atıldığı, ilk kadrolaşmanın başladığı yer burasıdır” şeklinde konuştu.

BAHAİLİK GİBİ YENİ BİR DİN

‘19’uncu yüzyılda Bahaullah tarafından İran’da kurulan Bahailiğin Türkiye’deki ayağı Gülen’dir’ diyen Kemal Özer, “Feto’nun amacı yeni bir Kur’an yazmak, yeni bir din ortaya çıkarmaktı” ifadelerini kullandı. 

 

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