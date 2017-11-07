Filistin uzaklarda değil

Aylık kültür sanat, tarih ve edebiyat dergisi Divanyolu bu ayki sayısını, ümmetin kanayan yarası Filistin’e ayırdı. ‘Kudüs ümmetin namusudur’ kapağıyla çıkan dergi, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak’ın, Kudüs’e güncel ve tarihsel bir perspektiften bakan izlenim yazısıyla açılıyor. Albayrak, ‘Bizim olan Filistin ve zulmün başkenti Kudüs’ başlıklı yazısında ‘İslam ülkeleri demokrasiyle tanışırsa İsrail zulmü biter’ tespitinde bulunuyor. Albayrak, yazısında, ‘Çoluğumuz çocuğumuzla rahatlıkla gidebileceğimiz, bizden bir parçadır Filistin’ diyor ve ekliyor: ‘Mecsid-i Aksa, Hazreti Peygamber’in, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi dışında ‘Gidin’ buyurduğu üçüncü mübarek beldedir.’

NUH ALBAYRAK: ZİYARETLER ARTMALI

Filistin’in taktik icabı bize uzak gösterildiğini vurgulayan Albayrak, Türkiye’den Filistin’e yıllık ziyaretin 26 binde kaldığını hatırlatarak, ‘Halbuki Avrupa’daki maçlara bile daha fazla Türk gidiyor’ vurgusunda bulunuyor. Filistin’i arada bir hatırlayıp üzüldüğümüz bir yer olarak görmekten vazgeçmeye çağıran Albayrak, ‘Filistin uzak değil, bizden bir parçadır. Bugünkü tablo 100 yıllık projenin sonucudur’ diyor. Albayrak, İsrail’in durdurulmasında ABD’nin ikinci planda olduğunu, asıl önemlisinin, İslam dünyasının seçimle işbaşına gelen bağımsız liderlere kavuşması olduğunu dile getiriyor. Kudüs’teki dini yapılar, politik tutumlar ve geçmişten günümüze Filistin meselesini ele alan Albayrak’ın yazısını, Rahim Er’in ‘Ümmet adına haysiyet mücadelesi veren Filistinliler ve Kudüs’ başlıklı yazısı takip ediyor. Er’in yazısından başka pek çok isim Filistin dosyasına görüşleri ile katkıda bulunuyor.