Film yapımcıları 'Tuthaliya'nın 3 bin yıllık kılıcının peşinde

Çorum Müzesi'nde sergilenen, Hitit Kralı Tuthaliya'ya ait bronz kılıç, film yapımcılarına ilham kaynağı oldu.

Çorum Müzesi'nde Alacahöyük, Boğazköy-Hattuşa, Pazarlı ve Kuşsaray gibi arkeolojik kazı merkezlerinden çıkarılan buluntular ile pek çok etnografik eserler sergileniyor.

3 bin 200 yıllık kılıç paha biçilemez değere sahip

Müzede özel bölmede sergilenen 680 gram ağırlığında, 79 santimetre uzunluğundaki Hitit kılıcı, en çok ilgi çeken eserler arasında yer alıyor.

Çorum Müzesi Müdür Vekili Metin Çakar, yaptığı açıklamada, Boğazkale ilçesinde 1991 yılında yol çalışması sırasında kepçe operatörü tarafından tesadüfen bulunan 3 bin 200 yıllık kılıcın paha biçilemez değerde olduğunu söyledi.

Yapılan detaylı inceleme sonucu, eserin Hitit Kralı 4. Tuthaliya'ya ait adak kılıcı olduğunun anlaşıldığını belirten Çakar, "Kılıcın keskin kenarının üzerinde kabzasından ucuna doğru Hitit çivi yazısıyla bir satır yazı olduğunu gördük. Yazıda, 'Büyük Kral Tuthaliya'nın Assuwa ülkesini yerle bir ettiği zaman bu kılıcı efendisi hava tanrısına adak olarak sunduğu' anlamında bir ibare var." bilgisini aktardı.

Çakar, sert bronzdan döküm tekniğiyle yapılmış, dünyada eşi olmayan kılıcın kabza kısmının bulunmadığına işaret ederek, kabzanın ahşap ya da kemikten yapıldığının düşünüldüğünü bildirdi.

"Uygun görülürse bu kılıç model alınarak tarihi bir filmde kullanılacak"

Kılıcın ziyaretçiler kadar film yapımcılarının da ilgisini çektiğini anlatan Çakar, şunları kaydetti: "Kılıcımızla ilgili zaman zaman basın yayın organlarında haber çıkıyor. Müzemizi ziyarete gelen insanlarımız kılıca ilgiyle bakıyor. Geçenlerde müzemize bir başvuru oldu. Tarihi bir film çeken şirketin yetkilileri, filmde kullanılmak üzere bir kılıç modeli arandığını, müzede sergilenen kılıcı model olarak kullanmak istediklerini söyledi. Müzemiz tarafından konu Bakanlığımıza bildirildi. Uygun görülürse bu kılıç model alınarak tarihi bir filmde kullanılacak."