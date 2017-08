Filmekimi’ne geri sayım

Ekim ayı sinemaseverler için özel bir anlam içeriyor. Zira yazın bitmesiyle birlikte, yeni sezonun ilk uluslar arası sinema etkinliği olan Filmekimi’nde saygın festivallerde gösterilmiş, ödüller almış filmler sinemaseverlerle buluşuyor. İKSV’nin düzenlediği Filmekimi, 29 Eylül-8 Ekim tarihlerinde İstanbul’da, Ekim ayı boyunca da İstanbul dışında gösterimlerine devam edecek. Filmekimi gösterimleri İstanbul’da bu yıl daBeyoğlu ve Atlas Sinemaları, Kadıköy Rexx Sineması ve City’s Nişantaşı’nda yapılacak.

ÖDÜLLÜ FİLMLER VAR

Filmekimi programında bu yıl, Cannes’da Altın Palmiye kazanan The Square’den, Juri Büyük Ödülü dahil dört ödül kazanan 120 BPM’ye; Juliette Binoche, Gérard Depardieu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Bright Sunshinein’den Yorgos Lanthimos’un Cannes En İyi Senaryo ödüllü yeni filmi The Killing of A Sacred Deer’a, birçok yapım yer alıyor. Filmekimi kapsamında Michael Haneke’nin Cannes Film Festivali’nde yer alan filmi Happy End ve Safdie kardeşlerin son filmi Good Time gibi merakla beklenen birçok filmi izlemek mümkün olacak. İstanbul dışı gösterimlerine 2011’de başlayan Filmekimi, bu yıl da Türkiye’nin farklı kentlerindeki sinemaseverlere yılın güncel filmlerini sunmaya devam edecek. İstanbul’un ardından bu yıl 27-29 Ekim tarihlerinde ilk kez Bodrum’a da uğrayacak olan Filmekimi gösterimleri 6-8 Ekim’de Edirne, 13-15 Ekim’de Eskişehir, 13-17 Ekim’de Ankara, 20-22 Ekim’de Diyarbakır ve 20-24 Ekim’de İzmir olmak üzere 7 farklı şehirde gerçekleştirilecek. Bilet satışları 23 Eylül’de başlayacak.