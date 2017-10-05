'Fotoğraf Makinesi Müzesi' meraklılarını bekliyor

Malatya'da koleksiyoner Baki Tamer Selçuk'un 29 yılda topladığı kimisi körüklü kimisi filmli bin 890 fotoğraf makinesi ve 3 bini aşkın aksesuar "Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi"nde sergileniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesince geçen hafta ziyaret açılan fotoğraf makinelerinin tarihsel gelişiminin görülebildiği müzeyi 1haftada binden fazla kişi gezdi.

Koleksiyoner Selçuk'un 29 yılda topladığı en eskisi 1876'de en yenisi 2010'da üretilen bin 890 fotoğraf makinesi ile 3 bin 500 aksesuar Sanat Sokağı'nda 2 katlı ahşap bir evde oluşturulan müzede meraklılarını bekliyor.

Körüklü, filmli ve dijital fotoğraf makinelerinin sergilendiği müzede en fazla ilgiyi "casus ve dedektif makineler"in bulunduğu bölüm çekiyor. Fotoğraf makinelerinin gelişim serüveninin görülebileceği müze bir haftada bini aşkın ziyaretçiyi kendine çekti.

Güvercinin boynuna asılan da var

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fotoğraf Makinesi Müzesi'nin içeriğiyle Türkiye'nin en büyük fotoğraf makinesi müzesi olma özelliği taşıdığını belirterek bu tarzda bir yerin Avrupa'da da örneğinin olmadığını belirtti.

Çakır, müzede özel üretimlerden körüklülere kadar her türlü fotoğraf makinelerinin sergilendiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Şu an bin 890 fotoğraf makinemiz var. 3 bin 500 parça ve aksesuarları var. Bu anlamda gerçekten görülmeye değer. Körüklüler olsun kutu, casus makineler olsun dikkat çekiyor. Casus makineler yine dikkati çeken bölümlerden bir tanesi. Güvercinin boynuna asılan, ayak topuklarına, su mataralarına işlenen makineler gibi ilgi çeken fotoğraf makinelerinden günümüze kadar olan serüveni burada görme fırsatı buluyorsunuz."

Müzenin meraklılarını beklediğini aktaran Çakır, müzeyi bir haftada binden fazla kişinin ziyaret etmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Müze kurma inancını yitirmedi

Koleksiyoner Baki Tamer Selçuk da uzun yıllardır hayalini kurduğu bu müzeye Belediye Başkanı Çakır'ın sanata ve kültüre verdiği destek sayesinde kavuştuğunu aktardı.

Müzeyi gezenlerin çağın en önemli icatlarından olan fotoğraf makinelerinin gelişim aşamalarını görebileceklerini anlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bir insan bir şeye azmettiği zaman, o konu üzerinde yoğunlaştığı zaman başarmaması için hiçbir sebep yok. Ben de yaklaşık 30 yıl süren koleksiyonerlik hayatımda olumlu ve bazen de olumsuz tepkiler aldım. Son yıllarda bunu müzeleştirme çabalarımda kimileri bunun olamayacağını söylediler ama ben inancımı yitirmedim. Müzemize herkesi davet ediyoruz. Müzenin açılışından bir gün sonra ummadığım bir yoğunluk yaşadık. Bu beni daha da umutlandırdı."