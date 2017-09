Frank Vincent ameliyat masasında hayatını kaybetti

Rol aldığı sinema filmleri ve dizilerde genellikle sert gangsterleri canlandıran oyuncu Frank Vincent hayatını kaybetti.

78 yaşındaki Frank Vincent'ın kalp ameliyatı geçirdiği sırada meydana gelen komplikasyonlar nedeniyle hayata veda ettiği açıklandı.

FRANK VINCENT KİMDİR?

The Sopranos dizisinde canlandırdığı Phil Leotardo karakteriyle hafızalara kazınan Frank Vincent, Martin Scorsese'nin Raging Bull (Kızgın Boğa) Goodfellas (Sıkı Dostlar) ve Casino filmlerinde de kamera karşısına geçmişti.

1939 yılında ABD'nin Massachusetts kentinde dünyaya gelen Frank Vincent, gençlik yıllarında müzik dünyasında kariyer yapmaya başladı. Ancak sonra 1976 yılında aniden karar değiştirerek sinemaya geçiş yaptı. Düşük sbütçeli The Death Collector adlı gangster filminde Joe Pesci ile birlikte kamera karşısına geçti.

Filmi izleyen Martin Scorsese, Vincent'ın performansından çok etkilenince ona Raging Bull (Kızgın Boğa) filmi için rol teklif etti. Daha sonra da sürecek olan ortak çalışmaları böylece başladı. Frank Vincent, 1980 ve 90'larda Spike Lee'nin Do The Right Thing, Jungle Fever filmlerinde rol aldı.

Frank Vincent, 2006 yılırda A Guy's Guide to Being a Man's Man adlı bir de kitap yayınladı. Vincent genellikle canlandırdığı gangster karakterleriyle tanınıyordu.