Fransız mutfağı 'Goût de France' etkinliğiyle tanıtılacak

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, etkinliğin tanıtımı amacıyla Fransız Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında, Goût de France etkinliğinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediklerini belirterek, "Goût de France, Auguste Escoffier’in Fransız gastronomisini tüm dünyaya tanıtmak için 1912 yılından itibaren düzenlediği Epikür adı verilen sofraların modern halidir." dedi.

Buchwalter, Goût de France'ın, diplomasinin kalbi olan kurumsallaştırmanın farklı bir şekli olduğunu söyledi.

Diplomatlar için, gastronominin özel bir anlamı olduğunu anlatan Buchwalter, şöyle konuştu: "Gastronomi olmadan diplomasi düşünülemez, yani bu işin kalbidir aslında. Ortaklarımızla bağlantılar ve ilişkiler kurmak için, mutfağımız vesilesiyle, biraz da Fransa sunmuş oluyoruz. İyi bir sofra ve iyi bir yemek çok önemli bir güce sahip olabilir: güzel bir yemek, güzel bir şarap rahatlatır ve siyasi meselelere daha sakin bir zihinle yaklaşılmasını sağlayabilir. 2015 yılında başlayan bu güzel gastronomik etkinliğin bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Goût de France, Auguste Escoffier’in Fransız gastronomisini tüm dünyaya tanıtmak için 1912 yılından itibaren düzenlediği Epikür adı verilen sofraların modern halidir. 2015 yılında bu etkinliğin başlangıcında yaklaşık bin katılımcı vardı. 3 yılda, bu sayıyı üç katına çıkarmayı başardık. Önümüzdeki yıllarda, bu sayının 10 bine çıkmasını umuyoruz."

Bu yıl 21 Mart'ta gerçekleştirilecek etkinlikte 5 kıtada 2 bin şefin aynı anda Fransız usulü bir akşam yemeği hazırlayacağını anlatan Buchwalter, Türkiye'den de 30'un üzerinde restoranın bu etkinliğe katılacağını bildirdi.

"Fransa'nın tadı" anlamına gelen "Goût de France" etkinliğinin sadece Fransızların kutladığı bir etkinlik olmadığını aktaran Başkonsolos Buchwalter, bu etkinliğin diyaloğa, buluşmaya, karışıma dair bir davet olduğunu söyledi.

Buchwalter, yemeğin Fransa ve Türkiye için bir merasim olduğunu kaydederek, "Yiyeceğe verdiğimiz önem, Fransa'yı ve Türkiye'yi yakınlaştırıyor. Birlikte yapabileceğimiz çok şey var, mesela, menşesi kontrol edilmiş dediğimiz, kaliteli ürünleri değerlendirmek gibi. Örneğin Kars gravyeri, Gaziantep ya da Siirt fıstığı ya da Ayvalık zeytinyağı gibi. Mutfak kültürü, Türkiye için de gerçek bir mirastır." şeklinde konuştu.

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Özge Samancı ise Osmanlı ve Fransız mutfağının tarihi hakkında bir sunum yaptı.

Goût de France ruhunun amacı, dünyanın dört bir yanından, her kategoriden restoranı, bu birleştirici ruh etrafında bir araya getirmek. İlki 2015 yılında düzenlenen bu uluslararası etkinlik, "Fransız gastronomi yemeğinin", UNESCO tarafından "Dünya Kültür Mirası" listesine dahil edilmesiyle düzenlenmeye başladı.