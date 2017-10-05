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Fransız şarkıcı Dany Brillant yarın konser verecek

Latin, salsa, cha cha ve caz ritimleriyle Fransızcayı birleştirerek yeni bir yorum ortaya koyan şarkıcı Dany Brillant, yarın hayranlarıyla buluşacak.

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Latin, salsa, cha cha ve caz ritimleriyle Fransızcayı birleştirerek yeni bir yorum ortaya koyan şarkıcı Dany Brillant, yarın hayranlarıyla buluşacak.

Brillant, Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleştirilen "Zubizu Açıkhava Konserleri" kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde performans sergileyecek.

Sanatçı, sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarı hayranları için yorumlayacak.

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