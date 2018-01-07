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Fransız şarkıcı France Gall hayatını kaybetti

Fransız efsanevi şarkıcı France Gall kanser hastalığı nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti.

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İki yıldır mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle geçen ay hastaneye kaldırılan Fransız efsanevi şarkıcı France Gall 70 yaşında hayatını kaybetti.

'France Gall Kimdir'

Ekim 1947'de dünyaya gelen France Gall, Edith Piaf ve Charles Aznavour gibi Fransız efsanevilerin şarkılarına imza atan ünlü müzisyen  Robert Gall'ın kızıdır.

16 yaşındayken ilk single olan "Ne Sois Pas Si Bête" ile sadece 200. bin kopya satış rakamına ulaşarak, adından söz ettirmiştir.

1965 yılında Lüksemburg adına katıldığı Eurovision yarışmasını ise "Poupée de cire, Poupée de son" şarkısıyla kazanmıştır.

Fransız Kültür Bakanı Françoise Nyssen, 50 yıllık kariyerinde France Gall'u "Fransız şarkılarının zamansız bir simgesi" olarak nitelendirdi.

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