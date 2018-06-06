Frig Vadisi'nde turizm atağı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından tabiat parkı ilan edilen Frig Vadisi'nin, çevre ve peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra ATV, kano, fayton ve Kral Midas Kayığı gibi aktivitelerle doğa ve spor turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi haline getirilecek.

Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir ve Kütahya illerinde geniş bir alanı kapsayan Frig Vadisi Tabiat Parkı, çevre ve peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra ATV, kano, fayton ve Kral Midas Kayığı gibi aktivitelerle doğa ve spor turizmi açısından da tercih edilir bölgeler arasında yer alacak.

Tarihi ve kültürel değerlerle birlikte önemli doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgede, tarihi kaya anıtları ve yerleşimlerinin yanı sıra Roma ve Bizans dönemine ait mezar odaları ile kiliseler bulunuyor.

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği vadide, daha fazla ziyaretçi sayısına ulaşmak ve misafirlerin bölgede daha uzun süre kalmasını sağlamak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İhsaniye Kaymakam Vekili Ömer Faruk Özdemir, yaptığı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığının, Frig Vadisi'ni tabiat parkı ilan etmesinden itibaren turizm geliştirme projesi kapsamında, bölgeye 1 milyon lira civarında yatırım yapıldığını söyledi.

Vadideki tarih turizminin yanına doğa ve spor turizmini de eklemek için ofisler kurarak, tekne, ATV, kano ve faytonlar alındığını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Frig Vadisi, milattan önce 3 bin yıl önce burada yaşamış bir medeniyetin bizlere emanetidir. Bölgemiz tarih turizmi kapsamında, yılda yaklaşık 50 bin turisti ağırlıyor ancak gelen turistler bölgeyi ziyaret edip ayrılmak zorunda kalıyorlardı. Biz de hem misafirlerimizi mağdur etmemek hem de ülke turizmine katkı sağlamak için sportif aktiviteleri de vadimize eklemiş olduk. Bundan sonra Frig Vadisi'ne gelen turistlerimiz, tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri bir arada görmüş olacak."

Fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor

Özdemir, kaymakamlık olarak başlattıkları projeye, Afyonkarahisar Valiliği ile İl Özel İdaresi'nin yanı sıra bölgedeki yerel yönetimlerin büyük destek verdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Tabiat parkındaki Emre Gölü, düğün ve nişanların bir numaralı fotoğraf adresi. Burası 'kuş cenneti' diye de adlandırılıyor. Bu nedenle fotoğraf tutkunların en çok ilgi gösterdiği adreslerden biri. Hizmete aldığımız Kral Midas Kayığı da vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Özellikle Ramazan Bayramı'ndan sonra bölgemizin daha fazla ziyaretçiyi ağırlamasını bekliyoruz."

Seçen: "Doğa harikası yemyeşil bir alan burası"

İhsaniye İl Genel Meclisi Kültür ve Turizm Komisyonu Üyesi İrfan Seçen de Frig Vadisi'ne önceden de turistlerin geldiğini fakat gelenlerin, tesisler olmadığı için fazla vakit geçiremeden bölgeden kısa sürede ayrıldığını anlattı.

Seçen, İhsaniye Kaymakamlığı'nın turizm geliştirme projesi sayesinde, Emre Gölü çevresinde yaklaşık bir yıl içerisinde aktivite alanları oluşturulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burada peyzaj ve rekreasyon çalışmaları yapıldı. İnşallah bundan sonra bölgemize daha çok turist gelecek. Şimdiden aktivitelere katılmak isteyenler oluyor. Kanolarımız ve Kral Midas Kayığımız, büyük ilgi görüyor. Doğa harikası yemyeşil bir alan burası. Bu yatırımlar sayesinde iç ve dış turizmde büyük bir canlılık yaşanacağını ümit ediyoruz."