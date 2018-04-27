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Gazze Aşkım

Ünlü İngiliz caz müzisyeni, yazar ve tanınmış Filistin aktivistlerinden Gilad Atzmon, İstanbul’da konser verdi. İsrail doğumlu sanatçı, konserine ‘Gazze Aşkım’ (Gaza Mon Amour) adlı şarkısıyla başladı.

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Türkiye’de bulunduğu için memnuniyetini dile getiren sanatçı, “Bu şarkı açıkçası benim için çok önemli. Yeryüzünün en cesur halkı için söyleyeceğiz. Filistin halkından bahsediyorum” diye konuştu.  Sanatçının, “Kafası Karışıklar için Kılavuz” ile “Tek ve Biricik Aşkım” adlı romanları 24 dile çevrilirken, 2011’de yayınlanan “Göçebe Kimlik” kitabı ise 11 dilde yayımlanmıştı.   

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