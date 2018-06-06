Gazzeli hemşire Rezzan en-Neccar için ezgi bestelendi
Gazze sınırında şehit edilen 21 yaşındaki gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar anısına ezgi bestelendi.
- AA
Filistinli hemşire Rezzan en-Neccar, Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek olmak için gönüllü olarak görev yaparken 1 Haziran'da İsrail askerleri tarafından şehit edildi.
Grup Yürüyüş solisti Mehmet Ali Aslan, genç yaşta hayata veda eden en-Naccar'ın hikayesini anlatmak için beste yaptı.
Sözlerini şair Ali Emre'nin yazdığı "Çeyizime Bir Kefen" adlı eser, YouTube adresi üzerinden yayımlandı.
Çeyizime Bir Kefen
"Göğ ekine kıydılar baba
Acının iskelesi çöktü
Kan doldu önlüğüme
Seccadem küle döndü
Kapılara çıkma artık
Çeyizime bir kefen bırak
Gözünün feri söndü baba
Evinin meleği öldü
Orağını biledi cengiz
Küheylanımı yıktı uçak
Umudun tarlalarına
Bir yas ordusu yürüdü
Dediler: Ey merhamet!
Ormanını sulayan o güzel kıza bir bahar dalı gibi kıydılar
Diz dövüldü evlerinde yiğit Gazze'nin
Gitmişti iyiliği koluna takıp gelen kahraman."
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