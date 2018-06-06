Gazzeli hemşire Rezzan en-Neccar için ezgi bestelendi

Filistinli hemşire Rezzan en-Neccar, Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek olmak için gönüllü olarak görev yaparken 1 Haziran'da İsrail askerleri tarafından şehit edildi.

Grup Yürüyüş solisti Mehmet Ali Aslan, genç yaşta hayata veda eden en-Naccar'ın hikayesini anlatmak için beste yaptı.

Sözlerini şair Ali Emre'nin yazdığı "Çeyizime Bir Kefen" adlı eser, YouTube adresi üzerinden yayımlandı.

Çeyizime Bir Kefen

"Göğ ekine kıydılar baba

Acının iskelesi çöktü

Kan doldu önlüğüme

Seccadem küle döndü

Kapılara çıkma artık

Çeyizime bir kefen bırak

Gözünün feri söndü baba

Evinin meleği öldü

Orağını biledi cengiz

Küheylanımı yıktı uçak

Umudun tarlalarına

Bir yas ordusu yürüdü

Dediler: Ey merhamet!

Ormanını sulayan o güzel kıza bir bahar dalı gibi kıydılar

Diz dövüldü evlerinde yiğit Gazze'nin

Gitmişti iyiliği koluna takıp gelen kahraman."