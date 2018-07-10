"Gelenek ve gelecek" için kafa yormalıyız

Seramik sanatçısı Alev Ebuzziya’nın modern seramik formları ile Bayburtlu kadınların ellerinde şekillenen çömleklerin yer aldığı “Toprak” sergisinin resmi açılışının ağustosta yapılacağını ifade eden Koçan, Bayburt türkülerinin yer aldığı albümün de ağustosta yayınlanacağını kaydetti.

SEMPOZYUM OLACAK

Koçan, Baksı Müzesi amfi tiyatronun açılışını da ağustos ayında gerçekleştirmek için hazırlıklarını yaptıklarına işaret ederek, “Açılış için çeşitli konser planlamaları da yaptık’’ dedi.

Baksı Müzesi’nin bu yıl çeşitli sempozyumlara ev sahipliği yapacağını aktaran Koçan, “Seramik sanatçısı Alev Ebuzziya’nın sergisi özelinde, ‘Geleneğe Yolculuk, Geleceğe Yolculuk’ üst başlıklı bir sempozyum yapmak istiyoruz. Yetiştirebilirsek bu sempozyumu basılı olarak da yayımlayacağız. Çünkü gelenek ve gelecek kavramlarını Türkiye’nin daha iyi çözmesi gerekir diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.