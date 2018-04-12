'Gelenekli Osmanlı Çinileri Sergisi' açıldı

"Gelenekli Osmanlı Çinileri Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Marmara İlahiyat Kültür Merkezi Albaraka Sanat Galerisi'nde "Ahenk" temasıyla gerçekleşen serginin açılışında konuşan sanatçı Melike Haliloğlu, sergiye katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Aslına sadık kalarak güzel bir şeyler sunmaya çalıştıklarını söyleyen Haliloğlu, Üsküdar'daki atölyesinde 10 yıldır çiniyle uğraştığını ve serginin 7-8 yıllık bir emeğin sonucu olduğunu kaydetti.

Sergide öğrencileri Çiler Coşkun, Nurdan Ay ve Merve Kalsın ile kendi eserlerinin de yer aldığını anlatan Haliloğlu, sergiye gelenlerin camilerde her zaman uzaktan baktıkları, imrendikleri çinileri ve fazlasını göreceklerini dile getirdi.

Kendilerinin biraz daha derine indiğine dikkati çeken Haliloğlu, "Büyük Selçuklu'dan örnekler de var, renkli sırlar da. Bazı eserlere kendi yorumlarımızı kattık, altın dokunuşlar yaptık. Gelenlerin mutlu ayrılacağı bir sergi olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Haliloğlu, "İznik ve Selçuklu çinilerinin köklerine bağlı tasarımlar yaptık, yeni işler de var. Çiniyi en iyi yapan atalarımızın izinden gitmeye gayret gösterdik." ifadelerini kullandı.

Sergide çalışmaları bulunan sanatçı Çiler Çoşkun da çinilerin kendisi için bir yaşam şekli haline geldiğini belirterek, "Çiniler hayatıma anlam kattı. Atölyede ahengi tutturduk. Başka perspektiften bakmayı öğrendik. Bence insanlar bir şeyler yapmalı ve üretmeli." şeklinde konuştu.