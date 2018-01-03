'Genç Bi Şenlik' için geri sayım

Dördüncüsü gerçekleşecek olan alkol ve sigaranın olmadığı gençlik festivali ‘Genç Bi Şenlik’ 20 Ocak’ta sömestr programında ünlü sanatçılar bir araya geliyor. İlki 2015 yılında gerçekleşen şenlik, 21 yaş üzerinin katılmadığı ilk etkinlik olma özelliği ile Türkiye’nin en büyük gençlik festivali olma yolunda ilerliyor. Ülker Sports Arena’da gerçekleşecek etkinlikte gençler gün boyu doyasıya eğlenecek.

İstanbul'un en köklü liselerinden 80'in üzerinde öğrencinin planlama ve yönetim dahil tüm aşamalarında görev aldığı Genç Bi Şenlik'te, birbirinden güzel sahne performanslarının yanı sıra; sosyal sorumluluk, kültür, sanat ve spor faaliyetleri de gerçekleşecek.

KİMLER VAR?

21 yaş sınırı olan şenlikte gençler Teoman, Manga, Ezhel, Pera, Dolu Kadehi Ters Tut ve Oğuzhan Uğur ile eğlencenin keyfini çıkaracak. Satışa çıkmasının ardından yaklaşık bir haftada saha içi biletleri tükenen şenlikte, gençleri birbirinden güzel aktiviteler ve sürprizler de bekliyor.