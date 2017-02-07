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Genç sanatçılar Beyoğlu’nda buluştu

Geleceğin sinemacılarını profesyonel sanat insanlarıyla buluşturan önemli bir etkinlik Beyoğlu Gençlik Merkezi’nde başladı. Etkinlikte, 9-11 Şubat tarihleri arasında atölye çalışmaları da yapılacak.

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Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen “Genç Sanatçıların Kültür Sanat Alanındaki İstihdam Politikalarına Bakış Açısı Zirvesi” devam ediyor. Zirvenin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Sinema sektörü, Türkiye içerisindeki pazar payını büyüterek kendisini hak ettiği yere taşıyacağına inanıyorum” dedi. Bir hafta sürecek zirvenin ilk üç gününde oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcılardan oluşan Türkiye’nin önde gelen isimleri paneller verecek. 9-10 ve 11 Şubat’ta ise öğrenciler yirmişer kişilik sınıflarda atölye çalışmalarına katılarak oyunculuk, senaristlik ve yönetmenlik üzerine eğitim alacak. Zirveden çıkan sonuç kapsamında, yapımcı, yönetmen, oyuncu ve senaristlerin yaşadığı sorunlar, talepler ve istekleri toplayarak çözüm bulabilmek adına meclise gönderilecek.

80 ÖĞRENCİ KATILIYOR

Film-San Vakfı tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 80 öğrencinin bir araya geldiği, “Genç Sanatçıların Kültür Sanat Alanındaki İstihdam Politikalarına Bakış Açısı Zirvesi”, Avrupa Birliği Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Beyoğlu Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşiyor.

 

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