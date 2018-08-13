'Göbeklitepe çiftçisi' yabancı turisti bekliyor

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması, bölgeye yakın yerde sebze yetiştiren çiftçilere de umut oldu.

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından "dünyanın en eski tapınak merkezi" kabul edilen ve yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan ören yeri, temmuz ayında düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Kültür Miras Listesi'ne alındı.

Göbeklitepe'nin UNESCO'nun listesine alınması Şanlıurfa'da tüm çevrelerce sevinçle karşılanırken, bu durum bölgedeki sebze ve meyve çiftçisine de umut oldu.

Ören yerine giden güzergahtaki tarlalarda ürettikleri domates, salatalık, biber, patlıcan, kavun, karpuz gibi ürünleri taze olarak yolun kenarındaki tezgahlarında satan vatandaşlar da özellikle Göbeklitepe'ye gelecek yabancı turistin yolunu gözlüyor.

Kalıcı olarak Dünya Kültür Miras Listesi’ne girmesi turizm sektörünü kısa sürede hareketlendiren Göbeklitepe Ören Yeri'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, yol boyunca dizili tezgahlardan taze ve doğal sebze, meyve alma imkanı buluyor.

Bölgede ailesiyle 40 dönümlük sulu tarlada domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, kabak yetiştiren çiftçilerden Yılmaz Hicri, yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin miras listesine girmesinin sevincini yaşadıklarını belirtti.

"Turistler ürünleri beğeniyor"

Yıllardır burada çiftçilik yaptıklarını ve bu yıl artan turist sayısıyla işlerinin daha iyiye gittiğini vurgulayan Hicri, şunları kaydetti:

"Burada doğal olarak birçok sebze ve meyve yetiştiriyoruz. Önceden ürünleri merkezdeki hal pazarına götürüp satıyorduk. Ama son yıllarda bölgenin hareketlenmesi üzerine domates, biber, patlıcan, karpuz gibi ürünleri burada sergilemeye başladık. Allah'a şükür işlerimiz çok iyi, Göbeklitepe UNESCO'ya girdi, daha çok yabancı turist gelmeye başladı. İnşallah bundan sonra daha yoğun olacağını tahmin ediyoruz. Kasım ayına kadar üretim sezonu devam eder, o zamana kadar özellikle yabancı turistleri bekliyoruz. Şimdi hafta sonları aşırı bir yoğunluk oluyor. Ürünlerimiz organik olduğu için turistler beğeniyor ve ilgi gösteriyorlar."

Çiftçilerden Said Kazancı ise sulama imkanları sayesinde yılda bir kaç ürün alabildiklerini ifade ederek, son yıllarda sebze ve meyve üretimine ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Ürettikleri sebze ve meyvelerin bir kısmını yoldaki tezgahlarda sattıklarını anlatan Kazancı, bunda Göbeklitepe'nin de etkili olduğunu söyledi.

Said Kazancı, alışveriş yapan turistlerin ürünleri çok beğendiğini belirterek "Burada birçok çiftçi geçimini bu şekilde sağlıyor. Sıcak havaya rağmen Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla, yerli ve yabancı turistler buraya gelmeyi sürdürüyor. Yolda oluşan yoğunluk bizleri de mutlu ediyor. Çünkü birçok ziyaretçi burada durup alış veriş yapıyor. İnşallah havaların serinlemesiyle yoğunluğun artacağını tahmin ediyoruz. Özellikle yabancı turistleri burada ağırlamak istiyoruz." dedi.