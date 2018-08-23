Göbeklitepe, Güney Kore arama motorlarında tanıtılacak

Şanlıurfa ile Adıyaman Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerinin organizasyonu, Türk Hava Yolları Adıyaman Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir grup Güney Koreli blogger ve turizm şirketi üst yöneticisi (CEO) Şanlıurfa'daki Göbeklitepeyi ziyaret etti.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının da destek verdiği organizasyon kapsamında, kenttin tarihi ve turistik yerleri gezen Güney Koreliler, UNESCO Dünya Miras Listesine alınan Göbeklitepe'yi de görme imkanı buldu.

Göbeklitepe ile ilgili Şanlıurfa Müze Araştırmacısı Fuat Türker'den bilgi alan heyettekiler, bol bol fotoğraf da çekti.

Türker, yaptığı açıklamada, Güney Kore'den genel internet fenomenlerine Göbeklitepe'yi anlattıklarını söyledi.

Göbeklitepe'nin Koreli grubun ilgisini çektiğini belirten Türker, "Ziyaretçilerimize Göbeklitepe'nin keşfi ve bugüne kadar neler yapıldı onlarla ilgili bilgiler verdik. Misafirlerimiz Göbeklitepe'yi çok beğendi ve bol bol fotoğrafladılar. Çektikleri fotoğrafları kendi hesaplarından paylaşıp buranın tanıtımına katkı sağlayacaklar. Bizler de her platformda Göbeklitepe'yi tanıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Türk Hava Yolları Adıyaman Müdürü Muhammed Akif Hamidi de bir süre önce Güney Kore'ye gittiklerini, 10 blogger ile turizm şirketi İnterpark'ın 2 yetkilisi ile görüşüp Türkiye'ye getirdiklerini söyledi.

Bloggerlerin bölgede birçok kenti gezdiğini anlatan Hamidi, "Güney Koreli misafirlerimiz Google kullanmıyorlar. Kendi arama motorlarında yaptıkları haberlerle Şanlıurfamızın ve UNESCO Dünya Miras Listesine alınan Göbeklitepe'nin tanıtımını yapacaklar. Misafirlerimiz Göbeklitepe'yi çok beğendiler, bol bol fotoğraf çektiler. Programımız dolu dolu geçiyor." ifadelerini kullandı.