Göbeklitepe yolcusu kalmasın!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen ve 2 ay önce Dünya Kültür Mirası (UNESCO) listesine giren Göbeklitepe’ye otobüs seferleri düzenleyecek. Kente 18 kilometre mesafede bulunan Göbeklitepe’ye gidecek 100 numaralı otobüs hattı, bugünden itibaren hizmete girecek. Her gün saat 10.00-18.00 arasında yapılacak iki sefer ile ulaşım hizmeti sağlanacak. Sabah saat 10.00’da kent merkezindeki Abide durağından yola çıkacak otobüs, saat 12.00’de de Göbeklitepe’den hareket edecek. İkinci seferi yapacak otobüs ise saat 16.00’da yine Abide durağından hareket edecek ve saat 18.00’de Göbeklitepe’den kent merkezine dönüş yapacak. Bilet ücretleri tam 5, öğretmen 4 ve öğrenci 3 lira olarak belirlendi.

KAZILAR DEVAM EDİYOR

İlk kez 1963’te İstanbul ve Chicago Üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen Göbeklitepe’deki kazı çalışmaları, o dönemden beri aralıksız sürüyor.