Göbeklitepe'ye giriş ücreti 20 lira oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO), "Dünya Mirası Geçici Listesi"ndeki varlıklar arasında bulunan, dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe'de 20 ay sonra tamamlanan çatı korumasının ardından ziyaretçilere geçtiğimiz aylarda açılmıştı.

Bölgede yürütülen tadilat ve inşaat çalışmalarının sonra ermesinin ardından ziyaretçilere 5 TL olan giriş ücreti bugün itibariyle 20 TL'ye yükseltildi. UNESCO adaylığı için son hazırlıkların yapıldığı Göbeklitepe'nin, uzun yıllar daha iyi korunması ve sağlıklı kullanılması için de yürütülen yaklaşık 4 bin metrekarelik çelik çatı çalışması tamamlanarak ziyaretçilere açılmıştı. Her gün yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği, 1995'ten beri yürütülen kazı çalışmalarında, neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler görmek isteyenler, 20 lira ücret ödeyerek alanı gezdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla uygulamaya konulan 20 TL'lik ücretin çok pahalı olduğunu ifade eden bazı ziyaretçiler ise Göbeklitepeyi gezmeden geri döndükleri öğrenildi.