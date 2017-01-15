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Göçmen renkler İstanbul’da

İsmet Bölükemini, Pesent Doğan, Daut Hamolar, Eşhref Qahili, Gültekin Serbest ve Fevzi Tüfekçi…

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Altı Kosovalı ressam bir araya gelerek ‘Göçmen Renkler’ adlı sergide buluştu. Bugün Beşiktaş Belediyesi Kültür Merkezi’nde açılacak olan sergide Anadolu ve Balkan kültürünün renkli yansımalarından oluşan tablolar yer alıyor. Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin katkılarıyla gerçekleşen sergide altı sanatçıya ait 30 eser yer alıyor. Sergi 22 Ocak tarihine kadar görülebilecek.

 

 

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