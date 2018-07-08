Gökkuşağı gibi sergi
Suriye Güzel Sanatlar Derneği ve Arap Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Gökkuşağı” sergisi İstanbul’da açıldı. Sergide Türkiye, Suriye ve Cezayir’den sanatçıların eserlerine yer veriliyor.
Türkiye, Suriye ve Cezayir’den 26 sanatçının eserleri İstanbul’da sergileniyor. Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB) Sultanahmet’te bulunan İstanbul Şubesi’nin tarihi atmosferinde açılan sergide 30 tablo, 20 ahşap ve taşlar üzerine yapılmış eserler yer alıyor.
SANAT KAYNAŞTIRIR
14 Temmuz’a kadar gezilebilecek sergi açılışında konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Suriyeli ressamların eserlerinde İstanbul’u içselleştirdiklerini ve Türkiye’yi kalplerine ve dünyalarına aldıklarını gördüğünü söyledi. Suriye Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Omar Alnemr ise güzellikleri yansıtabilmek adına bu sergiyi açtıklarını belirterek, “İnsanların ‘Onlar savaştan çıkmışlar, çok gelişmemiş ülkeler’ şeklinde yanlış düşünceleri var. Ama öyle değil. Yanımızda sanatımız var. Bunu yansıtmak, kendimizi tanıtmak ve Türklerle kaynaşmak için böyle bir sergi yapmak istedik” şeklinde konuştu. Arap Derneği Başkanı Metin Turan ise, savaş mağduru insanların eserlerinin satılarak sergiden gelir elde etmeyi umduklarını söyledi.
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