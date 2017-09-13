Görme engellilere özel sergi: Tablolar Konuşuyor

Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi kapsamında ülkemizin görme engellilere yönelik ilk betimlemeli resim sergisi Tablolar Konuşuyor’u hayata geçirdi.

Tablolar Konuşuyor' sergisinin açılışında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Haluk Bilginer, Mustafa Sandal, Nazlı Çelik, Arda Türkmen, Gülay Afşar, Cem Öğretir, Özge Uzun, Şeref Oğuz ve Arzum Onan gibi ünlü isimlerin seslendirdiği dünyaca ünlü 20 tablo sergilendi.

Geceye Ayşen Zamanpur, Coşkun Aral, Tuvana Büyükçınar, Behzat Gerçeker gibi isimler katıldı. Tablolar Konuşuyor sergisi 17 Eylül’e kadar devam edecek. (Yeni Şafak)