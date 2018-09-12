'Göz Bebeğimiz Aksa' sergisi açılıyor

Ünlü fotoğraf sanatçısı Muhsin Jak Kilby'in "Göz Bebeğimiz Aksa" sergisi 15-16 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı'nın Eyüpsultan Belediyesi ev sahipliğinde düzenlediği, 18. Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu kapsamında açılacak sergi, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde görülebilecek.

Londra'da yaşayan sanatçının "Filistin-Kutsal Topraklar/Kararlılık/İnananlar" sergisi de daha önce 20'den fazla ülkede sergilenmişti.

Kilby, resim, tiyatro, dans, müzik, portre ressamlığı, mimari, haber, makale ve röportaj fotoğrafçılığı gibi birçok alanda çalışmalara imza atarken, caz ve Afrika müziği, Kudüs ve Filistin problemleri hakkında hazırladığı eserleriyle de tanınıyor.