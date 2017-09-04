Gramofon hala çalıyor

Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik Moda´daki Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde yapılacak.

İstanbul’un önemli plakçılarının stant açacağı etkinlikte konserler, söyleşiler ve imza günleri de gerçekleştirilecek. Etkinlikte 9 Eylül Cumartesi günü Murat Meriç´in “Plaklarla Memleket Tarihi” başlıklı söyleşisinin yanı sıra Gaye Akyol konseri gerçekleşecek.

BÜLENT ORTAÇGİL KONSERİ

10 Eylül Pazar günü ise Mustafa Özkent ve Zafer Dilek´in “Usta İşi Plaklar”, Mehmet Tez, Evrim Hikmet Öğüt ve Yeliz´in “Nerelerdeydin Analog!” söyleşileri yapılacak. Etkinlik, aynı günün akşamında Bülent Ortaçgil´in vereceği konserle sona erecek.