Gramofon hala çalıyor
İstanbul´un önemli plakçılarını ve plak severleri bir araya getiren “Kadıköy Plak Günleri”, 9-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik Moda´daki Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde yapılacak.
İstanbul’un önemli plakçılarının stant açacağı etkinlikte konserler, söyleşiler ve imza günleri de gerçekleştirilecek. Etkinlikte 9 Eylül Cumartesi günü Murat Meriç´in “Plaklarla Memleket Tarihi” başlıklı söyleşisinin yanı sıra Gaye Akyol konseri gerçekleşecek.
BÜLENT ORTAÇGİL KONSERİ
10 Eylül Pazar günü ise Mustafa Özkent ve Zafer Dilek´in “Usta İşi Plaklar”, Mehmet Tez, Evrim Hikmet Öğüt ve Yeliz´in “Nerelerdeydin Analog!” söyleşileri yapılacak. Etkinlik, aynı günün akşamında Bülent Ortaçgil´in vereceği konserle sona erecek.
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