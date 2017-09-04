Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Gramofon hala çalıyor

İstanbul´un önemli plakçılarını ve plak severleri bir araya getiren “Kadıköy Plak Günleri”, 9-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik Moda´daki Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde yapılacak. 

İstanbul’un önemli plakçılarının stant açacağı etkinlikte konserler, söyleşiler ve imza günleri de gerçekleştirilecek. Etkinlikte 9 Eylül Cumartesi günü Murat Meriç´in “Plaklarla Memleket Tarihi” başlıklı söyleşisinin yanı sıra Gaye Akyol konseri gerçekleşecek. 

BÜLENT ORTAÇGİL KONSERİ

10 Eylül Pazar günü ise Mustafa Özkent ve Zafer Dilek´in “Usta İşi Plaklar”, Mehmet Tez, Evrim Hikmet Öğüt ve Yeliz´in “Nerelerdeydin Analog!” söyleşileri yapılacak. Etkinlik, aynı günün akşamında Bülent Ortaçgil´in vereceği konserle sona erecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İHH'dan Arakan Müslümanlarına kurban eti yardımı

İHH'dan Arakan Müslümanlarına kurban eti yardımı

Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köy ziyareti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köy ziyareti!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA