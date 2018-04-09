Gazeteci yazar Kemal Özer’in tarih boyunca ifsad ve fitne hareketlerini konu alan ‘Gülen Şeytanlar Tarihi’ adlı eseri hayykitap tarafından yayınlandı. Kitapta Pavuls’tan Sabatay Sevi’ye, Sion’dan FETÖ’ye kripto fitneciler ayrıntılı olarak ele alınıyor. Eserde Hasan Sabbah ve Pavlus gibi isimler için ‘Şeytanın Kalfası’ nitelemesi yapılırken İbn-i Sebe için ‘Gülen’in fikir atası’ yorumu yapılıyor. Osmanlı millet sistemi ve Rum Patrikhanesi’nin de incelendiği kitapta FETÖ bir kaç farklı bölümde ele alınıyor. Gülen’i NATO, CIA ve Papa’ya sunan adam olarak bilinen Kasım Gülek de kitapta mercek altına alınan isimler arasında. Modernist, reformcu ve müfsid olarak tanımlanan Cemalettin Afgani, Pakistan’ın FETÖ’sü Tahir’ül Kadri, az bilinen bir cinayet şebekesi olarak Thug’lar, hadis karşıtı ve tarihselcilerin ‘şeyhi’ Ebu Reyye, modernist müfsid Fazlur Rahman, Musa Carullah, Masonik yapılanmalar, yabancı okullar gibi daha pek çok konu kitabın alt başlıklarını oluşturuyor.

Babıali yokuşunun kalem ustaları

Çok değil, bundan çeyrek asır önce İstanbul’un Cağaloğlu semti gazetelerin merkezi konumundaydı. Bu semtte yer alan Babıali Yokuşu denildiğinde ise ‘gazeteler ve gazeteciler’ akla gelirdi. Cemil Özyıldırım’ın “Bizim Yokuşun Kalem Ustaları Yazıyorr!..” adlı kitabı işte bu yokuştan yolu geçen basın camiasının önde gelen ustalarını derli toplu bir biçimde ele alıyor. Bedii Faik’ten Simavilere, Abdi İpekçi’den Uğur Mumcu’ya pek çok gazetecinin yaşam öyküsü ve gazetecilikte bıraktığı izler anekdotlar eşliğinde anlatılıyor. Eser, basın tarihi açısından önemli bir çalışma olarak zamana notlar düşüyor.

Babıali’den Geçen Adamlar

Basının duayen isimlerinden Gürbüz Azak’ın kaleme aldığı ‘Babıali’den Geçen Adamlar’ adlı eserinin 2. baskısı Mihrabad Yayınları’ tarafından okura sunuldu. Uzun yıllar emek verdiği bir dünyadan okura seslenen usta kalem Azak, kitabında, tanıdığı gazetecilerin, yazarların, edebiyatçıların, ressamların, hattatların, basın patronlarının ve siyaset adamlarının ilgi çekici yönlerini unutulmaz hatıralar eşliğinde anlatıyor. Necip Fazıl’dan Haldun Taner’e, Tarık Buğra’dan Peyami Safa’ya pek çok isim Azak’ın kitabında okuru selamlıyor.