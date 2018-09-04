Gülerken 24 milyon TL ödemişiz

En çok izlenen 10 filmin 6’sı ise yerli filmlerden oluştu. Box Office Türkiye’den derlenen bilgilere göre, yılın ilk 8 ayında en çok izlenen film, Cem Yılmaz’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı “Arif v 216” oldu. Film, vizyonda kaldığı süre içinde 4 milyon 968 bin kişi tarafından seyredildi. Seyirciyle ilk kez Ocak ayında buluşan komedi ve bilim kurgu türündeki film, 18 Mayıs’taki ikinci vizyon tarihinin ardından toplam 62 milyon 986 bin lira hasılat elde etti. Arif v 216’yı, Aile Arasında, Ailecek Şaşkınız ve Deliha 2 filmleri izledi. Pek çok film de 1 milyon seyirci sınırına dayandı. Komediseverlerin yoğun ilgi gösterdiği filmlerden elde edilen hasılat 24 milyon 589 bin lira oldu. Yılın ilk 8 ayında sinema salonlarına gidenlerin sayısı ise 43 milyon 693 bin 629 kişi oldu.