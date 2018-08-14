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‘Güvercin’ bugün uçuyor 

Uluslararası Saraybosna Film Festivali’nde Türkiye’yi temsilen ana bölümde yarışacak olan Güvercin hırsızları dünya prömiyerini bugün yapıyor. 

  • BEDİR ACAR
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Yönetmen Nail Osman Doğan’ın ilk yönetmenlik denemesi olan “Güvercin Hırsızları” Sarybosna Film Festivali’nde Türkiye’yi temsilen ana kategoride yarışıyor. Dünya prömiyerini de bu festivalde yapacak olan film bugün ilk kez seyirciyle buluşacak. 
 
Anadolu’nun bir köyünde iyi niyetli iki kafadar “güvercin hırsızı” Mahmut ve İsmail’in başından geçen türlü olayları konu alan film, “taşrada bir fedakarlık hikayesini” perdeye taşıyor.       
 
Senaryosu yönetmen Nail Osman Doğan ile kardeşi Samet Doğan tarafından kaleme alınan film, yönetmenin deyimiyle “İçeriden bir göz ile onların hayatına müdahale etmeden” içleri ısıtacak bir hikayeyi seyirciyle buluşturmayı hedefliyor. Doğan, film çekmenin hayalini hep kurduğunu belirterek “Çocukluğuma dair bir şeyler yapmak istedim. Güvercin Hırsızları, tam anlamıyla bir yaşam tarzını anlatıyor. Bu yarı gerçekçi yarı kurmaca bir hikaye.” ifadelerini kullanıyor. 
 
Doğan, senaryonun kendi yaşamından izler de taşıdığını belirterek “Zaten ister istemez ilk filmini yapacak bir yönetmen çocukluğuna gitmek zorunda. Çünkü insanın biriktirdiği hikayeler orada. İnsanların birbirlerine olan sevgisi, saygısı, gördüğüm her şey orada. Benim yapmaya çalıştığım şey, o insanların hayatına kurgusal anlamda müdahale etmeden bir şeyler ortaya koymaya çalışmaktı” şeklinde konuşuyor.  Uluslararası Saraybosna Film Festivali’nde, Güvercin Hırsızları filminin yanı sıra Romanya, Macaristan, Almanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan’dan 9 film yarışacak.

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