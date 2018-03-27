Güvercinler ürkek geçer göğünden Kudüs’ün

- TÜRK EDEBİYATI

AYLIK fikir ve sanat dergisi Türk Edebiyatı 533. sayısına ulaştı. Derginin Mart kapağında ünlü Azeri roman yazarı Anar var. Dergide, Pervin Nuraliyeva ve İmdat Avşar’ın birlikte gerçekleştirdikleri Anar söyleşisi yer alıyor. Söyleşide, bu sene 80. yaşına giren Anar’la yazarın yazı hayatını, sanat anlayışını, hayat görüşü ve hatıralarını ele alan konuşmalar var. Türk Edebiyatı’nda ayrıca Mustafa Özçelik’in ‘İstiklal Marşı üzerine düşünmek’, ‘Fanon’dan Tarantino’ya siyah-beyaz ayrımı’ başlıklı yazılarla, Mahmut Babacan’ın ‘Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde Antalya’ başlıklı incelemesi ilgiyle okunuyor.

- POST ÖYKÜ

21. sayısı yayınlanan Post Öykü’de Mart ayı dosya konusu ‘kurmaca’ olarak belirlenmiş. Öykü yazarı Cemal Şakar’ın editörlüğünü gerçekleştirdiği ‘Kurmaca yalan mıdır’ başlıklı dosyada Ertan Örgen, kurmaca gerçeklik ilişkisi üzerine değerlendirmelerde bulunuyor. Dosyada Abraham Rothberg’den ‘Kurmaca gerçeği anlatan bir yalandır’ başlıklı çeviriyle, Mehmet Narlı, Özkan Gözel, Vefa Taşdelen, Güray Süngü gibi isimlerin konuya ilişkin değerlendirmelerine yer veriliyor. Dergide, Kayıp Zamanın İzinde’nin yazarı Prost’a dair yazar Abdülhamid Kırmızı ile yapılmış bir söyleşi de var.

- BİR NOKTA

Şair Mürsel Sönmez’in genel yayın danışmanlığında çıkan aylık Bir Nokta dergisinin merkezinde Kudüs var. Derginin Mart sayısının editör yazısında ‘Kudüs bizim için günü birlik bir dava değil. 1948’de de başlamadı bu dava. Selahaddin Eyyubi’nin haçlıların elinden kurtarmak için hareket etmesiyle başladı’ deniliyor. ‘Güvercinler ürkek geçerler göğünden Kudüs’ün’ başlıklı editörden yazısını sanat tarihçisi Semavi Eyice ile İstanbul, Selanik ve Kudüs merkezli söyleşi takip ediyor. Röportajda kültür coğrafyamıza ilişkin önemli detaylar var.

- EDEBİYAT ORTAMI

Aylık Edebiyat Ortamı dergisi, Mart sayısında okurlarına 2018 Şiir Yıllığı armağan ediyor. Arif Ay, Beyhan Kanter, Erdem Dönmez ve Halil İlteriş Kutlu tarafından hazırlanan yıllıkta geçen yılın şiir verimleri değerlendirmeye tabi tutuluyor. Eserler ve şairler el verdiğince tek tek inceleniyor. Yıllıkta ayrıca edebiyatçılarla yapılan iki söyleşiye de yer veriliyor. Doğan Hızlan, Ali K. Metin söyleşilerinde edebiyat ortamına dair görüşler serdediliyor. Dergide ise Recep Seyhan ve Merve Koçak Kurt ile öykü üzerine yapılmış söyleşiler yer alıyor.

- DERGAH DERGİSİ

dergah Dergisi’nin ‘orta kapak’ söyleşisinde Sinem Torun ile yapılmış konuşmaya yer veriliyor. Kamburlar, Kaçaklar ve Kurbağalar adlı bir eseri bulunan ve öyküleri çeşitli dergilerde yayımlanan Torun, ‘Anlatmak ya da öğretmek değil, hissettirmek istiyorum’ diyor söyleşisinde. Dergide Necip Tosun, bir yazarın edebiyata adanmışlığının önemini örneklerle anlatıyor. Mustafa Özel ‘Necip Mahfuz’dan bir Türkiye romanı’ başlıklı makalesinde, bürokraside yükselmeye çalışan insanların hikayesine odaklanıyor.

- BİZİM KÜLLİYE

Elazığ’dan Türkiye’ye seslenen üç aylık edebiyat dergisi Bizim Külliye’nin dosya konusu ‘Edebiyatçı Kadınlarımız’ başlığını taşıyor. Dergide konu ile ilgili olarak Asuman Güzelce’den Ayşe Demir’e, Büşra Sarımeşeli’den Funda Özsoy’a çok sayıda kadın yazarın görüşlerine yer veriliyor. Dergide ayrıca Prof. Dr. Hülya Argunşah ile ‘Kadın-duyarlılık ve edebiyat’ üzerine bir söyleşi de yer alıyor. Dergide ayrıca ilk kadın yazarlardan Fatma Aliye Hanım ve Emine Işınsu’nun edebiyat verimlerine ilişkin değerlendirmeler de var.