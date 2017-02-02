Güzel filmler göreceğiz

Kültür ve Turizm Bakanlığı sinemaya 25 milyon TL’lik destek sağladı. Hangi yönetmene, projeye ne kadar destek verildi; ayrıntıları dün gazetelerde okuduk.

İlk filmini çekecek olan 12 yönetmene toplamda 6 milyon, diğer 18 filme de 19 milyonu aşan destek sağlandı. Böylece 30 filme azımsanmayacak ölçüde bütçe katkısı geldi.

Şimdi sinemaseverler olarak yönetmenlerimizden beklentimiz, ‘motor’ demeden önce ellerini vicdanlarına koyup, estetik beğenilerinin yanında seyirciyi de hesaba katarak film yapmalarıdır.

Neden bu endişemi dile getiriyorum?

Geçen yıl, ulusal festivallerde o kadar çok ‘bunalım takılan’, ‘entel hezeyan’larla örülü filmler izledik ki… Sinema için ‘Velinimet’ olan seyirci unsurunu hesaba katmayan, sadece ödül avcılığına soyunan bu filmlerden gına geldi artık.

O yüzden… Destek alan filmlere şöyle bir baktım; Farklı muhtevalar görünce umutlandım.

ASLAN PAYI CEYLAN’A

Ulusaldan evrensele, artık rüştünü ispatlamış yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Ahlat Ağacı’ iki milyonluk destekle aslan payını almış. Hakkını verecektir diye düşünüyorum. Film, yazar olmak isteyen edebiyat tutkunu Sinan’ın doğduğu Anadolu köyünde kitabını yayınlamak için para bulma mücadelesini, babasının borçları yüzünden karşılaştığı engelleri konu alıyor.

Desteklenen filmler arasında beni heyecanlandıran birkaç sinopsis okudum. Bir ilk film olan Mustafa Yavuz Gül imzalı Sırat Ekpresi adlı animasyon unlardan biri. Osmanlı askerinin Medine Müdafası yıllarına götürüyor seyirciyi. Kaybedilen savaşın ardından Mehmetciğin, bir yorgun askerin anayurda dönüş yolculuğunu anlatıyor.

Sonra, sayısız televizyon dizisinden tanıdık bir isim; yönetmen Nazif Tunç’un ‘Karınca’sı da destek alan projelerden... Karınca, farkında olmadan bir ‘canlı bomba’nın İstanbul’a gelmesinde payı olan bir nakliye şoförünün, hatasını düzeltmek için ölümüne çabasını anlatıyor. İlginç referansları var filmin; Alt metinde, Kur’an-ı Kerim’de geçen hayvanlarla ilgili kıssalarda, insanlara verilen mesajlara göndermeler var. Beyazperdeye nasıl yansıyacak merakla bekliyoruz. Filmin çekimlerine Eylül 2017 gibi başlanacak.

Can Ulkay’ın Türk askerinin Koreli yetim bir kıza babalık yapmasını anlatan ‘Ayla’nın hikayesi de ilginç geldi bana.

Sonra, Bir Zamanlar Trabzon var… Erkan Yazıcı’nın filmi tarihi bir yaraya parmak basıyor. Osmanlı’nın dağılma yıllarında, politik kararların ardından, milyonlarca insanın yaşamını geri dönüşü mümkün olmayacak biçimde etkileyen ‘mübadele’ konusunu ele alıyor.

Ahmet Sönmez imzalı ‘Sadece Farklı’ adını taşıyan filmin konusunu da ilgi çekici buldum. Bir baba-oğul hikayesi… Otistik bir babanın çocuk, çocuğun da baba olmak zorunda kaldığı bir ‘şefkat’ filmi. Ödüllü kısa filmleriyle tanıdığım Seyid Çolak da ilk uzun metraj filmini çekecek isimlerden. Köy hikayelerini seviyor Çolak. Destek alan ‘Kapan’ adlı filmi de yine köyde geçiyor. Beyşehir Gölü’ndeki Mada adasında çekilecek filmde kurtlarla insanların mücadelesine tanık olacağız. Öykünün, insanın içindeki kurda da gönderme yapan bir tarafı var.

GÜL YETİŞTİRENLER

Beni heyecanlandıran bir başka proje de Mehmet Gün imzalı ‘Güller’… Darbelerin Anadolu insanı üzerindeki etkilerini, insan hikayeleri eşliğinde anlatıyor. Merak ettim, ismi neden ‘Güller’ diye. Yönetmeni Mehmet Gün’ü aradım. ‘Rasim Özdenören’in Gül Yetiştiren Adam adlı öyküsüne gönderme var’ dedi. Türk edebiyatının yaşayan en büyük öykücülerinden, deneme yazarlarından biri olan Rasim Özdenören’i bu filmle beyazperdede görürseniz şaşırmayın. Zira yönetmen ‘Rasim Bey için özel bir sahne yazdık. Kendisine oynaması için teklif edeceğiz’ dedi. Ne güzel bir sürpriz olur, ne güzel bir hatıra olur…

Destek alan filmler arasında sinopsislerini, hikayelerini okuyamadığım daha nice güzel hikayeler vardır kim bilir. Lakin okuduklarımdan hareketle şunu söyleyebilirim; saçma sapan ‘aydın bunalımı’ filmleriden ziyade, toplumsal konulara dokunan yapımlar çoğunlukta…

Güzel filmler göreceğimizi umut etmek istiyorum.