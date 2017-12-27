Güzel sanatların derece almış mezunları eserlerini sergiledi

Serginin açılışında konuşan Prof. Dr. Emre Alkin, "Geleceğin sanatçılarını keşfedeceksiniz, büyük isimlerin ilk çalışmalarını bugünden görmekte fayda var" dedi.

Türkiye'de bulunan tüm Güzel Sanatlar Fakülteleri'nin mezunları yeteneklerini ortaya koydu. Fakültelerden dereceyle mezun olan öğrencilerin eserlerine Altınbaş Üniversiteleri ev sahipliği yaptı. Altınbaş Üniversitesi Bakırköy Kampüsü'nde açılan sergi sanatseverlerle geleceğin sanatçılarını buluşturdu. Sergiye ev sahipliği yapmanın heyecan verici olduğunu dile getiren Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Emre Alkin, "Geleceğin sanatçılarını bugünden bulmak, takip etmek mümkün. O yüzden üniversitemizin Bakırköy Kampüsü'nde halka açık olan bu serginin herkes tarafından ziyaret edilmesi çok önemli. Keşfedeceğiniz isimler gelecekte çok büyük isimler olacak. Büyük isimlerin ilk çalışmalarını görmekte büyük fayda var" dedi.

"İLK MEZUNLARIMIZ GÜZEL SANATLARDAN"

Altınbaş Üniversitesi'nin ilk mezunlarını Güzel Sanatlar Fakültesi'nden verdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Emre Alkin, "Sanat ve tasarım o yüzden fakültemizde köklüdür. Aslında biz sanatla bütün bilimleri birleştirdik. Altınbaş Üniversite’sinin tüm kampüslerinde, öğrencilerimizin eserleri var. Kapıdan girdiğiniz anda, dersliklerde eserleri görüyorsunuz. Özellikle resim bu arada heykel sanatının tüm örnekleri de üniversitenin kampüslerinde yer alıyor. Bir mühendislik öğrencisi bir Güzel Sanatlar ve Tasarım öğrencisinin eserleriyle karşılaşabilir gün içerisinde. Bu nedenle üniversitemizin ileriye, geleceğe ışık tutucu bir özelliği var" diye konuştu.

"75 ESER SERGİLENİYOR"

Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nedret Yaşar ise sergiyle ilgili şunları söyledi:

"Güzel Sanatlar Fakülteleri'nin her bölümden birincilikle mezun olmuş öğrencilerin resimleri sergileniyor. Resim, grafik, iç mimarlık ve çevre tasarım, cam, seramik, heykel mezunlarının eserleri sergimizde yer alıyor. Toplamda 75 eser yer alıyor. Biz Altınbaş Üniversitesi olarak 4 eserle katıldık. Sergimiz 19 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek."