Hababam Sınıfı Edirne'de

Edirne'de Papagan Organizasyon tarafından hazırlanan Edirne Kültür Sanat Günleri kapsamında Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı, 28 Mart'ta Balkan Kongre Merkezi'nde sahne alacak. Oyunda, Edirneli sanatçı Beyti Engin'in yanı sıra Sezai Altekin, Salih Kalyon, Nuri Gökaşan, Celal Tak, Caner Alkaya, Şebnem Ünaldi, Arda Başkan, Atakan Gökoğlan, Aykut Yilmaz, Başak Gümülcinelioğlu, Başak Özkan, Bucan Ekin Şimşek, Dilan Demircioğlu, Gizem Kandemir, Harun Reisoğlu, Onur Apaydin, Umutcan Vicnelioğlu, Yiğit Yapici rol alıyor.

Hababam Sınıfı romanı ve oyunlaştırdığı kitaplarının karmasından aslına sadık kalınarak hazırlanırken, müzikal tadındaki oyunda öğrenci rollerini oynayan 12 genç oyuncuya , 7 usta oyuncu ve 5 müzisyen eşlik ediyor. Oyun için, Melih Kibar'ın orijinal müziği ile seyircinin aşina olduğu anonim şarkı ve türküler aranje edilerek kullanıldığı belirtilerek, çok sayıda yeni beste yapıldığı kaydedildi.