Hacı Bektaş Veli etkinliği Ekim’de
Bu coğrafyaya rengini, ilmini veren alim ve mutasavvıflardan Hacı Bektaş-ı Veli´yi Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri’nin bu yıldan itibaren her yıl ekim ayının 2’nci haftasında yapılacağı açıklandı.
Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, geleneksel uluslararası törenin bu yıldan itibaren 13-14-15 Ekim tarihleri arasında yapılacağını belirtti. Başkan Selmanpakoğlu, havaların daha serin olduğu Ekim ayında törenlerin yapılması konusunda Belediye Meclisinden de karar çıkardıklarını söyledi. Selmanpakoğlu, 16 Ağustos tarihinin törenlerin başlangıç tarihi olarak belirlenmesinin altında, Hacı Bektaş Veli Müzesi’nin açılış tarihi olmasının yattığı ancak, törenlerin Ekim ayında yapılmasının önünde herhangi bir engel görmediklerini dile getirdi.
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