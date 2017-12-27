Haftanın galibi 'Acı,Tatlı,Ekşi' oldu
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta dördü yerli 8 film vizyona girdi. Haftanın galibi 'Acı, Tatlı, Ekşi' oldu.
Hafta sonu izleyiciyle buluşan ve Özge Özpirinçci ile Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Acı Tatlı Ekşi, açılışını 154.689 seyirciyle gerçekleştirdi. Yılın öne çıkan animasyonlarından Ferdinand, ülkemizdeki açılışını 101.367 seyirciyle yapmayı başararak hafta sonu vizyona giren filmlerin gişe rakamları arasında ikinci sırada yer aldı.
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