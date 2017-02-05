Haftanın konserleri CRR’de

Biletleri 18 TL ile 28 TL arasında değişen konserin şef ve solisti ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın. Solistler ise Dilek Türkan ve Tevfik Rodos. Konserin başlama saati 20:00. l Öte yandan CRR konser salonu bu akşam Neşet Ertaş Anma Konseri’ne ev sahipliği yapacak. Saat 20:00’de başlayacak programda Gülşen Kutlu, Emel Taşçıoğlu, Elif Buse Doğan, İsmail Altunsaray solist olarak yer alacak.