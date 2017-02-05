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Haftanın konserleri CRR’de

'Türk müziği eserlerinin yeniden yorumlanması” mottosu ile, Türk müziğini dünya sahnelerine taşımayı hedefleyen Yeni Türk Müziği Hareketi konseri 8 Şubat Çarşamba akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) gerçekleşecek.

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Biletleri 18 TL ile 28 TL arasında değişen konserin şef ve solisti ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın. Solistler ise Dilek Türkan ve Tevfik Rodos. Konserin başlama saati 20:00.  l Öte yandan CRR konser salonu bu akşam Neşet Ertaş Anma Konseri’ne ev sahipliği yapacak.  Saat 20:00’de başlayacak programda Gülşen Kutlu, Emel Taşçıoğlu, Elif Buse Doğan, İsmail Altunsaray solist olarak yer alacak.

 

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