Harput'ta UNESCO 'Dünya Miras Listesi' sevinci

Elazığlılar, tarihi Harput kentinin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Dünya Geçici Miras Listesi"ne dahil edilmesinin sevincini yaşıyor.

UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan karar sonrası, binlerce yıllık kültürel mirasıyla açık hava müzesi konumundaki Harput kentinin "Dünya Kültür Mirası" geçici listesine girmesi Elazığ'da adeta bayram sevinci yarattı.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AA muhabirine, Anadolu medeniyetinin en önemli kavşaklarından biri olan, 4 bin yıllık maziye sahip, tarih, kültür ve sanatın harmanlandığı Harput'un, insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmesi yolunda önemli bir adım atıldığını söyledi.

Yanılmaz, yapılacak çalışmalarla hak ettiği değere ulaşacak Harput'un, özellikle İslam medeniyetiyle tanışmasının ardından, ilim ve irfan merkezi olarak bu medeniyete de büyük katkı sağladığını kaydetti.

"Hak ettiği noktaya taşınması gerekir"

Eğri minaresiyle dünyada tek olma özelliğine sahip Ulu Cami'nin yanı sıra Kurşunlu, Sarahatun, Alacalı ve Ağa camileri ile Meryem Ana Kilisesi'nin, Harput'un önemli eserleri arasında yer aldığına işaret eden Yanılmaz, şöyle konuştu:

"Harput kıymetli bir değerdir ve sahip olduğumuz bu değeri yaşatmak ve geleceğe taşımak zorundayız. 2014 yılından itibaren Harput'taki tarihi yapıların restorasyonuna yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. Harput'un insanlığın ortak mirası olarak tanınması, bilinmesi ve hak ettiği noktaya taşınması gerekir. Bunun ilk aşamasını geçtik. Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yerimizi aldık. Ana hedefimiz, asıl listede Harputumuzun yer almasıdır. Büyük bir heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Tüm esnafımızı heyecan sardı"

Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, Harput halkı olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın Ak Parti mitingi sırasında açıkladığı müjdeyi sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Harput'un 4 bin yıllık tarihi bir geçmişi olduğunu belirten Demirpolat, şunları aktardı:

"UNESCO listesine alınması; turistin gelmesi, Harput'un yeniden canlanması, Elazığ'ın kalkınması demektir. Başbakanımızın hayırlı müjdesinin ardından tüm esnafımızı heyecan sardı. Başbakanımız olmak üzere tüm devlet yetkililerine teşekkür ederiz. Karara çok sevindik. Harput, turist akınına uğrayacak. Harput açık hava müzesidir. Harput, hak ettiği yere UNESCO ile gelecektir."