Hasan Sağındık: Eserlerim duruşumdur
Bir dönem muhafazakar kesimde çok popüler olan ezgilerin unutulmaz seslerinden olan sanatçı Hasan Sağındık, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “Yusuf Yüzlü Ağabeye Vefa: Hasan Sağındık” adlı programa konuk oldu.
Sultanahmet Kızlarağası Medresesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Sağındık, Türkiye’nin değişim ve dönüşüm süreçlerinde şiire ilgi duyduğunu ve müzik hayatına başlamasındaki en önemli faktörün de şiir olduğu belirtti.
ŞİİRLERİN HASTASIYDIM
O dönem, geleneğin dışında bir şiir anlayışının yeni yeni çıkmaya başladığını ve bu tarzın kendisini etkilediğini anlatan sanatçı “Sarı sayfalara yazılmış şiirlerin hastasıydım. Türk Edebiyatı dergisinin takipçisiydim. Şiirden beslenen, daha sonra müziğe evrilen bir tarafım oldu” dedi. Sağındık ‘Eserlerimde gerek Türk dünyası, gerek İslam dünyası, gerekse kendi ülkemizde yaşanan antidemokratik uygulamalarla ilgili, kimsenin ses çıkaramadığı dönemlerde duruş sergiledim’ şeklinde konuştu.
İlk olarak 1980 darbesi sırasında ölen gençler için eser söylediğini dile getiren Sağındık, darbelere karşı durduğunu ve müziğiyle o dönem, sesi kısılanların sesi olmaya çalıştığını söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.