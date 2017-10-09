Hasan Sağındık: Eserlerim duruşumdur

Sultanahmet Kızlarağası Medresesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Sağındık, Türkiye’nin değişim ve dönüşüm süreçlerinde şiire ilgi duyduğunu ve müzik hayatına başlamasındaki en önemli faktörün de şiir olduğu belirtti.

ŞİİRLERİN HASTASIYDIM

O dönem, geleneğin dışında bir şiir anlayışının yeni yeni çıkmaya başladığını ve bu tarzın kendisini etkilediğini anlatan sanatçı “Sarı sayfalara yazılmış şiirlerin hastasıydım. Türk Edebiyatı dergisinin takipçisiydim. Şiirden beslenen, daha sonra müziğe evrilen bir tarafım oldu” dedi. Sağındık ‘Eserlerimde gerek Türk dünyası, gerek İslam dünyası, gerekse kendi ülkemizde yaşanan antidemokratik uygulamalarla ilgili, kimsenin ses çıkaramadığı dönemlerde duruş sergiledim’ şeklinde konuştu.

İlk olarak 1980 darbesi sırasında ölen gençler için eser söylediğini dile getiren Sağındık, darbelere karşı durduğunu ve müziğiyle o dönem, sesi kısılanların sesi olmaya çalıştığını söyledi.