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Hatay'da Mehmet Akif oyunu sahnelendi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u anlatan oyun sahnelendi.

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Antakya Kültür Merkezinde sahnelenen tiyatroda, Ersoy'un Kurtuluş Savaşı yıllarındaki vatan sevgisi şiirleriyle Anadolu'daki mücadelesi aktarıldı.

Oyunda, Mehmet Akif Ersoy'u Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Ulusoy canlandırdı.

Tiyatro sonunda oyuncular, davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Yönetmen Cahit Çağıran, oyun sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 97. yıl dönümünde Mehmet Akif’in hayatını, dava arkadaşlarını anma, anlama ve günümüze taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Devlet tiyatrolarının 1949 yılından beri moral verici, iyileştirici misyonunu burada da devam ettirdiğini dile getiren Çağıran, şöyle devam etti:

"Hatay seyircisi ile buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Diyoruz ki Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Bizim bu farklılıklarımıza rağmen, tarihin tekerrürden ibaret olduğunun farkındayız. Bu farklılıklarımıza rağmen bizi bir arada tutan ortak değerin bu kutsal topraklara duyduğumuz koskocaman bir sevda olduğunun bilincindeyiz."

Oyunu Hatay Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ile çok vatandaş izledi.

 

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