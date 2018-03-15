Hayalleri bile vuruyorlar!

Bana konuşma özgürlüğünden bahsetme!

Ünlü İngiliz müzik grubu Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters, geçen günlerde Avustralya’da katıldığı Filistin konulu bir söyleşide, İsrail askerlerinin futbol oynamak isteyen Filistinli çocukları ayaklarından vurmasına sert tepki göstermişti. İngiliz müzisyen ‘Futbol oynamak isteyen 18 yaşındakileri ayakları kopsun diye vuruyorlar. Bana senin konuşma özgürlüğünden bahsetme. Hayal kuran çocukları ayağından vuruyorlar. Ben sadece müziğimle ilgiliyim yalanına sığınamam’ diyerek isyan etmişti.

Yabancı? Kes artık onları ezmeyi!...

Filistin davasının edebiyat dünyasındaki en büyük seslerinden merhum şair Mahmud Derviş’in söz konusu şarkıya da ilham veren ‘Kızılderili İnsanın Söylevi’ adlı şiirinden bazı bölümler şöyle:

… Ey Beyazların efendisi, … ne istiyorsun sen bizden?.. Yücedir

gönlümüz ve kutsaldır otlaklarımız. Ve aydınlatan sözcüklerdir

yıldızlar… Ağaç kardeşim sana da çektirdiler benim gibi…

Biliyor musun, bizonlar kardeşimizdir bizim, çiçekler de öyle,

Yabancı?

Kes artık onları ezmeyi!...



Dikte etme bize yeni tanrının buyruklarını, demirden tanrının…



...Bir parça şiir saklıyor musunuz hafızada katliamı durdurmak için?

Siz kadınlardan doğmadınız mı?

Al annemin toprağını kanla savaşla, fakat imzalamayacağım ben, kurban ile katili

arasındaki bu sözleşmeyi…

Mezarlarımız üstünden çizdiniz uydulara doğru izlenecek yolu. Böylece geldi sanayiler devri. Metaller devri. Ve ölümler ve koloniler var, ölümler ve buldozerler, ölüm ve hastahaneler, ölümler ve radarlar….



Ey Beyazların efendisi, nereye alıp götürüyorsun benim halkımı

ve seninkini?... Yeni Roma, Sparta teknolojisi ve çılgınlığın ideolojisi…