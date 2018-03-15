Hayalleri bile vuruyorlar!
Filistinli Joubran müzik grubu, ABD’yi eleştiren şarkı besteledi. Şarkıdaki Filistinli şair Mahmud Derviş’in sözlerini ise efsane müzisyen Roger Waters seslendirdi.
Filistinli “Le Trio Joubran” adlı müzik grubu, ABD’ninTel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına tepki olarak yeni bir şarkı besteledi. “Le Trio Joubran”ın resmi Facebook sayfasından yayımlanan yeni şarkının sözlerini Filistin meselesine verdiği destekle tanınan, Filistin İçin İsrail’e Boykot Girişimi (BDS) üyesi İngiliz müzisyen Roger Waters seslendirdi. “Egemenliğin Yükselişi” ismini taşıyan şarkıda Waters, Filistinli şair Mahmud Derviş’in “Kızılderilinin Beyaz Adama Söylevi” adlı eserinden bir bölüm okudu.
Derviş’in söz konusu şiirinde yerli Amerikalıların yaşadığı tecrübeler anlatılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017’de yaptığı açıklamayla Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıdığını duyurmuştu.
Bana konuşma özgürlüğünden bahsetme!
Ünlü İngiliz müzik grubu Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters, geçen günlerde Avustralya’da katıldığı Filistin konulu bir söyleşide, İsrail askerlerinin futbol oynamak isteyen Filistinli çocukları ayaklarından vurmasına sert tepki göstermişti. İngiliz müzisyen ‘Futbol oynamak isteyen 18 yaşındakileri ayakları kopsun diye vuruyorlar. Bana senin konuşma özgürlüğünden bahsetme. Hayal kuran çocukları ayağından vuruyorlar. Ben sadece müziğimle ilgiliyim yalanına sığınamam’ diyerek isyan etmişti.
Yabancı? Kes artık onları ezmeyi!...
Filistin davasının edebiyat dünyasındaki en büyük seslerinden merhum şair Mahmud Derviş’in söz konusu şarkıya da ilham veren ‘Kızılderili İnsanın Söylevi’ adlı şiirinden bazı bölümler şöyle:
… Ey Beyazların efendisi, … ne istiyorsun sen bizden?.. Yücedir
gönlümüz ve kutsaldır otlaklarımız. Ve aydınlatan sözcüklerdir
yıldızlar… Ağaç kardeşim sana da çektirdiler benim gibi…
Biliyor musun, bizonlar kardeşimizdir bizim, çiçekler de öyle,
Yabancı?
Kes artık onları ezmeyi!...
Dikte etme bize yeni tanrının buyruklarını, demirden tanrının…
...Bir parça şiir saklıyor musunuz hafızada katliamı durdurmak için?
Siz kadınlardan doğmadınız mı?
Al annemin toprağını kanla savaşla, fakat imzalamayacağım ben, kurban ile katili
arasındaki bu sözleşmeyi…
Mezarlarımız üstünden çizdiniz uydulara doğru izlenecek yolu. Böylece geldi sanayiler devri. Metaller devri. Ve ölümler ve koloniler var, ölümler ve buldozerler, ölüm ve hastahaneler, ölümler ve radarlar….
Ey Beyazların efendisi, nereye alıp götürüyorsun benim halkımı
ve seninkini?... Yeni Roma, Sparta teknolojisi ve çılgınlığın ideolojisi…
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