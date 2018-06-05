Hayallerindeki Çin'i resmettiler, Çin seyahati kazandılar

Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (UBİKAV) tarafından düzenlenen, Türkiye genelinde eğitim veren resmi ve özel orta öğretim kurumlarından öğrencilerin katıldığı "Hayalimdeki Çin Resim Yarışması"nda ilk 10'a giren resimlerin sahiplerine 10 günlük Çin seyahati hediye edildi.

UBİKAV'ın lise öğrencilerini resim yapmaya teşvik etmek, hayal dünyalarını geliştirmek ve Çin'i tanımalarını sağlamak amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlenen "Hayalimdeki Çin Resim Yarışması"nda dereceye girenler belirlendi.

Vakıf Başkanı Prof. Dr. Bülent Okay'ın, AA muhabirine verdiği bilgiye göre, yarışmada Aydın'dan Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ümmü Altınsoy birinci, Kütahya'dan Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Habibe Kocagöz ikinci, Konya'dan Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Zeki Samet Sarıtaş üçüncü oldu.

Mansiyon ödüllerine ise, Balıkesir'den Derya Uğurşen Talaz, Tekirdağ'dan Hayrunnisa Terzi, Kütahya'dan Sena Erdem, İstanbul'dan Selin Çılgın, Lüleburgaz'dan Emircan Sevil, Adana'dan da Berfin Topçubaşı ve Yunus Emre Coşkun layık görüldü.

"Projenin devamı gelecek"

UBİKAV'ın, Çin Büyükelçiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde, 2016 yılından bu yana düzenlediği yarışmaya, ilk yıl yaklaşık 300 başvuru yapıldığını belirten Okay, "Geçen yıl 65 il ve 412 okuldan 809 resmin yarıştı. Bu yıl duyuruların geç yapılması nedeniyle katılım, önceki yıllara göre daha az oldu ancak 29 ilden çok değerli 165 eser yarışmada yer aldı" dedi.

Yarışmaya katılan eserlerin, görsel sanatlar öğretmenlerinden oluşan kurul tarafından, kompozisyon, yaratıcılık, teknik, temizlik ve düzen açısından değerlendirildiğini dile getiren Okay, "İlk ona giren eser sahipleri, 10 günlük Çin seyahati ödülünü hak etti. Bunun yanı sıra birinciye 3 bin lira, ikinciye 2 bin 500 lira, üçüncüye 2 bin lira ve mansiyon ödülü hak eden 7 kişiye de 1000 lira eğitime katkı bursu verilecek." diye konuştu.