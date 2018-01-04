‘Hayatımı yazsam roman olur’ diyen kadınlara yazarlık kursu

Bağcılar Belediyesi, 2018’in ilk projesi olarak kadınlara yönelik “Şefkatli Kalemler Öykü Yazarlığı” atölyesini hayata geçirdi. Atölyenin amacı içinde yazma isteği olan ancak bir türlü kâğıda dökemeyen kadınlara bu fırsatı vermek .Ellerine ilk kez kalem alan kadınların yazacağı öyküler bir araya getirilerek kitaba dönüştürülecek.

Engelliler Sarayı’nda başlayan ve 12 hafta sürecek olan yazarlık eğitimine şimdiye kadar ev hanımından öğrenciye kadar 15 kadın kayıt yaptırdı. Her Çarşamba 10.30 – 12.30 saatleri arasında düzenlenen kursa gelen ev hanımlarından bazıları kreşe bırakamadıkları çocuklarını da getiriyor. Anneleri ders dinlerken çocuklar da kendileri için oluşturulan kreşte zaman geçiriyorlar.

Yazar Armağan Tunaboylu yönetiminde gerçekleştirilen derslerde yazarlık yanında edebiyatla ilgili bilgiler de veriliyor. Kursiyerlerin sıkılmaması ve ortama uyum sağlamaları için ders dışında günlük hayattan da sohbetler yapılıyor.