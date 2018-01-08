Hayvan barınağından tiyatro sahnesine

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nca barınaktan sahiplenilen "Boncuk" isimli köpek, 'Dolores' adıyla 'Fareler ve İnsanlar' oyununda rol alıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında bulunan sahipsiz sokak hayvanlarını, isteyen hayvanseverlere sahiplendiren barınak görevlileri, şehir tiyatrolarına köpek sahiplendirdi. Fareler ve İnsanlar adlı tiyatro oyununda yaşlı çiftlik çalışanı Candy'nin köpeği rolünde sahneye çıkan Boncuk, tez zamanda sahnelere alıştı. Boncuk, ileriki zamanlarda farklı projelerde de rol alacak.Şehir Tiyatroları'nda, yeni bir hayata başlayan 'Boncuk', bir süre sonra John Steinbeck'in yazdığı, çevirmenliğini Zeynep Avcı'nın üstlendiği 'Fareler ve İnsanlar' oyununda 'Dolores' ismiyle yer aldı.

Şehir Tiyatrolarında oynanacak tiyatro oyunu için bir köpeğe ihtiyaç olduğunu ve uygun bir köpek araştırmaya başladıklarını söyleyen Genel Sanat yönetmeni Fatih Sevdi, Boncuk isimli köpekle tanışmalarını anlattı: "Fareler ve İnsanlar oyunumuzda Dolores isminde bir köpek karakter vardı. Daha önce bu karakteri canlandıran köpek, bazı nedenlerden dolayı şehir tiyatrolarından ayrılmıştı. Dolores rolü için başka bir köpek bulmamız gerekiyordu. İlk etapta ekip arkadaşlarımızın köpeklerinden birisini eğitip sahneye çıkaralım diye düşündük. Ama bu fikir başarılı olmadı. Daha sonra aklımıza Büyükşehir Belediyemizin hayvan barınağı geldi. Ekipteki arkadaşlarla birlikte, hayvan barınağına gidip bir köpek sahiplenelim dedik. Barınağa gittiğimizde oradaki veteriner hekim arkadaşlar çok yardımcı oldular. Barınakta gezerken, oraya yeni gelmiş olan Boncuk'u gördüm, bana bakıyordu. O bakıştan sonra dedim ki, tamamdır biz Boncuk'u sahiplenelim" dedi.

"Bizlere çabuk alıştı"

Boncuğun birkaç eğitimden sonra sahneye çıktığını ifade eden Fatih Sevdi, "Boncuğu sahiplendiğimiz yer ile irtibatı koparmadık. Oradaki veteriner hekimler Boncuk'un kontrollerini yapıyorlar. Ona buradaki depoda güzel bir yer verdik. Orada besleyip bakımlarını yapıyoruz. Arkadaşlarımız onu sahneye hazırlıyor. Tüm bunları yaparken Boncuk'un yabancılık çekmemesi için de çaba gösteriyoruz. İlk başlarda çekingen tavırları vardı. Binaya, kapalı alanlara girerken zorluk çekiyordu ama zamanla bu korkusunu yendi. Çok fazla zorlanmadan tiyatroya ve bizlere alıştı" diye konuştu.

"Sahnede mutlu oluyor"

Boncuğun sahneye alıştığını ve çok eğlendiğini belirten Fatih Sevdi, "Uzun yıllar çiftlikte yaşayan yaşlı bir çiftlik çalışanı Candy'nin Dolores isimli köpeğini canlandıran Boncuk, sahneye çıkınca çok mutlu oluyor. Boncuk, söz dinleyen disiplinli bir köpek. Eğitilmeye son derece müsait ve rolüne de çabuk adapte oluyor" dedi. Boncukla birebir ilgilenen Fatih Sevdi, onu ara sıra dışarı çıkarıp gezdiriyor. Boncuk'un bütün ihtiyaçlarını karşıladıklarını da belirten Sevdi, "temizliğini ve bakımlarını yaptırıyoruz. Ayrıca belirli aralıklarla veterinerlere sağlık muayenesini yaptırıyoruz. İlerideki zamanlarda yapılacak olan yeni oyunlarda da sahne alacak" ifadelerini kullandı.

Barınaklardan hayvan sahiplenme konusuna da değinen Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi, Pet Shop'lardan hayvan satın alınmaması gerektiğini hatırlattı. Sevdi; "Hayvanseverler evcil hayvan bakmak istiyorsa, hayvan barınaklarında sahipsiz birçok hayvan var. Eğer imkanınız varsa ve bu hayvanlara bakacağınıza inanıyorsanız mutlaka hayvan barınaklarından sahiplenin. Pet Shop'lardan hayvan satın almayarak bu tür hayvan ticaretine engel olun" ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarına 7 yıldızlı bir otel konforunda hizmet verilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında, dileyen vatandaşlar sahiplendirme yapılabiliyor. Sokak hayvanı sahiplenen vatandaşları tasma, mama kabı, mama ve gezdirme zincirinden oluşan bir hediye paketi bekliyor. Ayrıca sokak hayvanlarının her türlü bakımlarının yapıldığı modern ameliyathanelerin bulunduğu alan hem sağlık hem de konfor anlamında sokak hayvanlarına yaşam imkanı sağlıyor.