Hikaye öyle diyor: Ne kadar yaşarsan yaşa Gözün Kalır Geride

Yazar Selami Güder imzalı ‘Gözün Kalır Geride’ adlı öykü kitabı MGV Yayınlarından çıktı. Daha önce ‘Hikayeden Hayatlar’ ve ‘Cemre Düştü Yüreğe’ isimli kitapları kaleme alan Güder, öykü serüvenine kaldığı yerden devam ediyor.

Uzun yıllar gazetelerde yazılar kalene alan ve dergilerde yöneticilik de yapan Güder şimdilerde TBMM’deki danışmanlık görevnin sürdürüyor. Bir yandan da edebiyatta da yol alıyor.

İlk kitapta (Hikayeden Hayatlar) yer alan Emine (Mine) ikinci kitapta da karşımıza çıkıyor. Emine’nin hikâyesinde de belirgin olduğu gibi, Güder’in öykülerinin merkezinde ‘insan’ var. Hayalleriyle, özlemleriyle, beklentileriyle, aşklarıyla, zaaflarıyla…

Gözün Kalır Geride, aynaya bakmak gibi. Yazar, birçok öyküde kendini meydana sürüyor ancak aslında hepimizin hikayesini anlatıyor; Hayatı nasıl yaşarsak yaşayalım, gözümüzün hep geride kalacağını söylemektedir ki; haksız sayılmaz.