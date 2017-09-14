Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Oyuncu Helen Mirren kendi arabasını kullanması izin verilirse Hızlı ve Öfkeli'de oynayacak

Hızlı ve Öfkeli serisinin sekizinci filmi olan The Fate of Furious'da Deckard (Jason Statham) ve Owen (Luke Evans) karakterlerinin annesi Magdalene Shaw rolüyle yer alan Helen Mirren, yeni filmde oynamak için bir şart öne sürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hızlı ve Öfkeli serisinin sekizinci filmi olan The Fate of Furious'da Deckard (Jason Statham) ve Owen (Luke Evans) karakterlerinin annesi Magdalene Shaw rolüyle yer alan Helen Mirren, yeni filmde oynamak için bir şart öne sürdü.

Helen Mirren, eğer filmde kendi arabasını kullanmaya izin verilirse, yeni Hızlı ve Öfkeli filminde yer almaya açık olduğunu ortaya koydu.

The Fate of the Furious, 1.2 milyar doları bulan toplam gişe rekoruyla bir milyar dolardan fazla para kazanan 13. sinema filmi oldu. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'SİHA'lar sivilleri vuruyor' yalanına Başbakan Yıldırım'dan tokat gibi yanıt

'SİHA'lar sivilleri vuruyor' yalanına Başbakan Yıldırım'dan tokat gibi yanıt

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA