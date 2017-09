Oyuncu Helen Mirren kendi arabasını kullanması izin verilirse Hızlı ve Öfkeli'de oynayacak

Hızlı ve Öfkeli serisinin sekizinci filmi olan The Fate of Furious'da Deckard (Jason Statham) ve Owen (Luke Evans) karakterlerinin annesi Magdalene Shaw rolüyle yer alan Helen Mirren, yeni filmde oynamak için bir şart öne sürdü.

Helen Mirren, eğer filmde kendi arabasını kullanmaya izin verilirse, yeni Hızlı ve Öfkeli filminde yer almaya açık olduğunu ortaya koydu.

The Fate of the Furious, 1.2 milyar doları bulan toplam gişe rekoruyla bir milyar dolardan fazla para kazanan 13. sinema filmi oldu.