‘Hümeyra’nın Kadınları’ sergisi açıldı

Sanatını, emeğini ve tutkusunu yarım asırlık hayali olan resim dalında da gösteren ve Paramparça, Muhteşem Yüzyıl ve Avrupa Yakası gibi dizilerde rol alan Hümeyra ilk sergisini Hobi Sanat Galerisi’nde açtı.

‘Hümeyra’nın Kadınları’ adlı sergiye Ahu Yağtu, Barış Falay, Selçuk Yöntem, Devrim Yakut, Ece Yörenç ve Çağan Irmak’ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Sanatseverler, Hümeyra’yı bu kez soyut figüratif tablolarıyla görecek. Sergi, 27 Ocak’a kadar ziyaret edilebilir.