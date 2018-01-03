Hüsamettin Arslan’a veda

Sosyoloji bilimi ve kültür alanında yaptığı çalışmalarla adını duyuran, Türkiye’nin yetiştirdiği önemli aydınlardan Prof. Dr. Hüsamettin Arslan 61 yaşında hayata veda etti. Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Arslan, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Arslan, akademisyenliğinin yanı sıra Paradigma Yayınları’nın yöneticiliğini de yapıyordu. Bugün, Marmara İlahiyat Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek olan Arslan’ın beklenmedik vefatı, akademi ve sanat çevreleri ile dostlarını yasa boğdu.

Bir bilim adamının portresi

Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, 12 Ocak 1956’da Ordu’da dünyaya geldi. Tunceli Öğretmen Okulu’nu bitiren Arslan, 1979’da Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Hüsamettin Arslan, doktora aşamasında alan değiştirdi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde “Bilgi Sosyolojisi ve Bilim Sosyolojisi” konulu doktora tezini hazırladı. Bilim sosyolojisi alanında Türkiye’de yapılmış ilk akademik çalışma olan “Epistemik Cemaat/Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi” adlı esere imza atan Arslan, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanlığı yapıyordu.